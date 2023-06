Calciomercato Milan, avanza la trattativa col Newcastle per Tonali: l’entourage del centrocampista si trova ora a Londra

Come riferito in esclusiva da Sportitalia, prosegue la trattativa tra il Newcastle e il Milan per Sandro Tonali.

L’entourage del calciatore si trova in questi minuti a Londra per discutere i termini del contratto col centrocampista che in rossonero guadagna 2.5 milioni più bonus. Il club inglese è pronto a mettere sul piatto un contratto di 4 o 5 anni a 6 milioni più bonus.

The post Calciomercato Milan, svolta sul fronte Tonali: entourage a Londra appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG