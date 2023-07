André Onana, ex portiere dell’Inter e nuovo del Manchester United, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo trasferimento

André Onana, ex portiere dell’Inter e nuovo del Manchester United, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo trasferimento. Le sue dichiarazioni:

«Ho tanto voglia di iniziare questa nuova esperienza con un allenatore (Ten Hag) che per me è un maestro. Vado in un grande campionato e in un grande club così come lo era l’Inter. Sono triste perché lascio una famiglia. Tutte le parti volevano questo trasferimento, bisogna essere onesti. L’Inter per me è stato un privilegio per quello che ho capito e vissuto in un anno in nerazzurro. Magari un giorno tornerò… la vita è imprevedibile».

