Onana, l’Inter aspetta la prima offerta dello United. I dettagli sul futuro del portiere camerunese

All’Inter hanno preannunciato un’offerta del Manchester United per André Onana. Ne ha parlato anche Beppe Marotta recentemente, confermando quando avevamo raccontato nei giorni scorsi. Vedremo quale sarà l’offerta, se fosse inferiore ai 50 milioni come base fissa più bonus per avvicinarsi ai 60 l’Inter la respingerebbe.

I Red Davils sono alle prese con il passaggio di proprietà e devono state attenti alle spese sul mercato: ten Hag vuole a ogni costo Onana, gli hanno proposto soluzioni alternative (Bijlow del Feyenoord) che avrebbero un costo nettamente più basso. A riportarlo è Alfredo Pedullà.

L’articolo Onana, l’Inter aspetta la prima offerta dello United. I dettagli proviene da Inter News 24.

