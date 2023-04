Andrè Onana invita i suoi compagni dell’Inter a mantenere la calma e non adagiarsi sugli allori dopo la vittoria col Benfica

Dopo la vittoria dell’Inter col Benfica per 0-2, Andrè Onana invita i compagni a rimanere focalizzati sulla vittoria anche nella gara di ritorno:

INTER- «Sono molto contento del lavoro della squadra. Siamo ancora in corsa nelle tre competizioni, anche in campionato dobbiamo fare bene. Non dobbiamo pensare di essere già in semifinale. Abbiamo una partita importante con il Monza e bisognerà pensare prima a quella gara poi al ritorno tra una settimana»

L’articolo Onana: «Non dobbiamo pensare di essere già in semifinale» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG