Tensione per Onana in casa Manchester United: il portiere protagonista di un curioso siparietto

Il Corriere della sera ha portato a galla un curioso retroscena sull’ex Inter Onana:

«Il Manchester United è lontano dai fasti del passato. A confermare il momento difficile un caso imbarazzante che riguarda le divise. I giocatori dei Red Devils, infatti, stanno scendendo in campo senza indossare le maglie ufficiali, preferendo le repliche. Che sono poi quelle messe in vendita per i tifosi. Lo sta facendo anche Onana, ex portiere dell’Inter già alle prese con un momento di forma così così (tante le papere, riscattate con il rigore parato in pieno recupero a Larsson nella sfida di Champions vinta 1-0 col Copenaghen il 25 ottobre). Il camerunese dopo la vittoria contro lo Sheffield, lo scorso 21 ottobre, avrebbe preteso di cambiare maglia, optando anche lui per una replica più comoda. E Adidas si è arrabbiata»

