Le parole del giornalista Fabrizio Biasin sul possibile addio di Onana: pronto a volare alla corte del Manchester United

Su Twitter, Fabrizio Biasin, ha voluto fare un focus sul probabile addio di Onana all’Inter.

LE PAROLE – «Presto arriverà l’offerta ufficiale del Man Utd per Onana (al momento il club inglese ha dichiarato il suo interesse). A che cifra avrebbe senso cederlo? P.S. È vero che è arrivato all’Inter a zero, ma per caratteristiche è anche un giocatore difficile da sostituire».

L’articolo Onana-United, Biasin: «L’Inter riceverà presto una grande offerta» proviene da Inter News 24.

