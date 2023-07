L’addio di Onana si avvicina Il Manchester United e l’Inter potrebbero venirsi incontro per il portiere africano: accordo a metà strada

Sky Sport ha aggiornato sul mercato dell’Inter partendo da André Onana. Il Manchester United, che non ha ancora presentato un’offerta ufficiale per il portiere, non intende superare i 40 milioni di euro, mentre l’Inter parte da una valutazione di 60. L’obiettivo dei due club – secondo l’emittente – è di trovarsi a metà strada, intorno ai 50 milioni di euro.

L’articolo Onana, United e Inter si avvicinano: intesa a metà strada proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG