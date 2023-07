La situazione tra il portiere nerazzurro Onana, l’Inter e la trattativa con il Manchester United. Le parole di Fabrizio Romano

Tramite la Live Twitch di FCInternews1908, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così sul calciomercato dell’Inter e della situazione Onana e Manchester United.

LE PAROLE – «Oggi giornata fondamentale per l’operazione Onana allo United. Ci sono contatti in queste ore, anche adesso. Credo che la trattativa si chiuda in settimana. È molto, molto avanti».

L’articolo Onana-United, giornata decisiva per il trasferimento. I dettagli con l’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG