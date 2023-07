Calciomercato Milan, forte interesse dei rossoneri per Barcola del Lione: la richiesta dei francesi però spaventa Furlani

Come riportato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il calciomercato Milan avrebbe effettuato un sondaggio approfondito con Mendes per Barcola del Lione.

I rossoneri sono però stati allarmati dalla richiesta di 45-50 milioni di euro del club francese. Inoltre sul calciatore ci sarebbe anche la forte concorrenza del PSG.

