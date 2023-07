Onana verso l’addio, l’Inter punta Trubin per sostituire l’eventuale cessione del camerunese: il motivo

Come sostituto di Onana in cima alla lista delle preferenze dell’Inter adesso c’è Trubin dello Shakhtar, che ad agosto compirà 22 anni e risponde all’identikit disegnato dai nerazzurri: un estremo difensore di prospettiva che abbia già dimestichezza con il campo internazionale, come quella maturata dall’ucraino tra Champions ed Europa League.

Trubin inoltre si è già preso il posto da titolare anche in Nazionale, avendo giocato dal 1’ tutte le sfide del 2023. Sul tavolo c’è anche il fatto che il suo contratto con lo Shakhtar scade nel giugno 2024, diventando ancor più ambito sul mercato. Una buona offerta potrebbe convincere lo Shakhtar a cederlo, ma non è detto che il club sia disposto a scendere sotto i 15 milioni, soprattutto se la fila per il classe 2001 lievitasse tra i club europei. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

L’articolo Onana verso l’addio, l’Inter punta Trubin per la porta: il motivo proviene da Inter News 24.

