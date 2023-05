Orario Siviglia Juve: quando si gioca la semifinale di ritorno di Europa League. Si decide tutti in Spagna

La Juventus tornerà in campo domani sera per il decisivo ritorno delle semifinali di Europa League contro il Siviglia, che ospiterà i bianconeri in un Ramón Sánchez-Pizjuán tutto esaurito.

Il match, che vedrà i bianconeri opposti alla squadra di Mendilibar, avrà il suo calcio d’inizio alle ore 21.00.

