Il giornalista Franco Ordine esprime il proprio pensiero sul girone di Champions del Milan dopo il pareggio ottenuto col Newcastle

Sulle colonne del Il Giornale, Franco Ordine analizza la situazione del girone di Champions League del Milan (gruppo F), dopo il pareggio dei rossoneri col Newcastle.

LE PAROLE – «Il primo passo nel girone, al contrario dei precedenti storici di casa Milan, non è un buon segnale per una qualificazione considerata già, dopo il sorteggio di Montecarlo, molto, molto, molto, tre volte molto difficile. E il prossimo viaggio a Dortmund diventerà già un bivio per l’avventura europea».

