Il giornalista Franco Ordine dice la sua sulla stagione fin qui vissuta da Dusan Vlahovic alla Juventus: le dichiarazioni

A Pressing, Franco Ordine ha così parlato della stagione di Dusan Vlahovic alla Juventus.

LE PAROLE – «E’ un fatto demenziale aver pagato quella cifra e avergli dato uno stipendio non sopportabile dai club italiani. Ma vi sarete mai chiesti: «C’è qualcuno che ha bussato per Vlahovic?». Non c’è nessuno, nemmeno quelli del Cerignola lo hanno cercato. Io voglio dire che se l’attenzione dei club europei è scemata, sarà una conferma del fatto che il ragazzo ha avuto problemi anche tecnici?».

