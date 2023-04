Il giornalista Franco Ordine parla di Inter e Milan, con un focus sui rispettivi allenatori e le differenze che intercorrono tra loro

In collegamento su QSVS, Franco Ordine mette sotto la lente d’ingrandimento Simone Inzaghi e Stefano Pioli, alla guida rispettivamente di Inter e Milan:

INTER E MILAN– «Differenze Inzaghi e Pioli? Facciamo un piccolo esame: quanti giocatori signor nessuno sono stati migliorati da Pioli e quali dall’Inter di Inzaghi. Partendo dall’Inter io vedo solo un solo giocatore che ha tenuto una tendenza molto alta Darmian. Tutti gli altri no, anzi sono andati al di sotto delle aspettative. Il lavoro fatto al Milan è clamorosamente positivo perché ha valorizzato giocatori che nessuno conosceva come Kalulu, Saelemaekers. Lo stesso vale per Giroud. Leao, Tonali, Bennacer. Nella valutazione complessiva su un allenatore questi ragionamenti valgono».

