Il noto giornalista Franco Ordine ha voluto dire la sua sulla trattativa per l’approdo all’Inter a parametro zero di Piotr Zielinski

Intervistato da TeleVomero, Franco Ordine spegne gli entusiasmi in casa Inter per l’arrivo di Piotr Zielinski a parametro zero in estate.

SUL FUTURO DI ZIELINSKI – «Zielinski non credo vada all’Inter a prendere meno soldi di quelli che ha offerto il Napoli per il rinnovo, chi ha interesse ad andare a Milano è il procuratore che incasserà la commissione».

L’articolo Ordine frena l’entusiasmo dell’Inter: «Zielinski non andrà lì, questo il motivo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG