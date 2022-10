Franco Ordine, è intervenuto a “Tutti convocati” su Radio 24 e ha commentato il momento del Milan. Ecco le parole

Franco Ordine, è intervenuto a “Tutti convocati” su Radio 24 e ha commentato il momento del Milan. Ecco le parole:

«Il Milan è un po’ ingiudicabile, in Champions non è mai stato quello del campionato, ma obiettivamente come lo scorso anno ha qualche motivo per sottrarsi a un giudizio definitivo. La non qualificazione farebbe pensare di dover ancora maturare»

