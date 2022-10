L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha analizzato in conferenza stampa la gara contro gli Hearts

LE PAROLE – “Serviva per il morale che non nera dei migliori dopo l’ultima partita e per come siamo usciti dallo stadio. Serviva una partita d’orgoglio e l’abbiamo fatto, finalmente trovando il cinismo e la concretezza che fanno vincere le partite. Poi abbiamo gestito per salvaguardare le energie e ci siamo portati a casa tre punti fondamentali per il nostro cammino in questa competizione. Cabral? Siamo in tanti e dobbiamo trovare soluzioni in quella zona di campo: si premia chi possa dare qualcosa in termini di efficacia e di gol in questo momento. Non è mai stato abbandonato nessuno e oggi è entrato. Sono contento perché se togliete tre-quattro giocatori importanti a tutte le squadre vanno in difficoltà. Iniziamo ad avere tutti a disposizione, soprattutto quelli che possono darci qualcosa in più. Nico ha fatto gol e il rigorista è lui che viene da quattro reti consecutive”. (Violanews)

