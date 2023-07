Origi Milan: il belga chiede una seconda chance. La situazione sul futuro dell’attaccante e la decisione del club rossonero

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Divock Origi non ha nessuna intenzione di partire e vuole restare al Milan anche nella prossima stagione.

Il club rossonero al momento non considera Origi una risorsa per la prossima stagione e cederlo avrebbe un vantaggio sportivo e, soprattutto, economico. Al momento, però, l’attaccante belga ha fatto sapere al suo agente che non intende valutare le proposte arrivate, soprattutto dall’Arabia Saudita e dalla Turchia.

