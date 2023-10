L’ex calciatore Massimo Orlando si è espresso a Tmw sul futuro di Conte, paragonando Napoli e Roma all’Inter

Il pensiero di Orlando dopo le parole di Conte su Napoli e Roma, paragonate all’Inter:

«Un grande allenatore come Antonio Conte non può non considerare due piazze del genere come Romae Napoli. Vero che non vincono quanto Inter e Juventus, però hanno una passione incredibile. Penso che sia meglio per la Roma, il dopo Mourinho sarà così difficile che ci vuole un allenatore con coraggio. A Conte quello sicuramente non manca».

L’articolo Orlando: «Conte? Roma e Napoli non vincono quanto Inter e Juve, ma…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG