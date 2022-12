Sono queste le parole dell’ex giocatore Massimo Orlando che ha parlato a TMW Radio del Milan e di un suo giovane.

Secondo le parole dell’ex calciatore Massimo Orlando, che su TMW Radio, trasmissione piazza affari, parla di un giocatore del Lecce di proprietà del Milan, Lorenzo Colombo: “A me sembra proprio un buon giocatore e credo che abbia tutto per far parte della rosa del Milan. Da quel che so io i rossoneri hanno intenzione di riportarlo a casa. Se Maldini e Massara hanno deciso di puntarci un motivo ci sarà. Il fatto che abbia già esperienza in Serie A è fondamentale, in una squadra che comunque ha una discreta concorrenza nel suo ruolo. Mi sembra completo e moderno.“

C’è da dire che però l’attaccante non è ancora un titolare del Lecce, nonostante sia una delle prime scelte della panchina. Vedremo quindi la sua seconda parte di stagione.

