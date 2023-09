L’ex calciatore Massimo Orlando a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato del momento del Milan in Serie A

«La Roma è partita con un atteggiamento di attesa, mancavano giocatori di qualità. Il gol dopo pochi minuti cambia la partita ma il Milan gioca così dalla prima giornata. La Roma non ha avuto la forza di reagire, gli manca anche la grinta e la forza di reagire. E’ un momento molto difficile. Ma faccio i complimenti al Milan, mi ha impressionato il fatto che prima aveva una dipendenza dalla catena sinistra, ora è forte in tutte le zone del campo. Non pensavo che Pioli dopo sole tre giornate avesse già la squadra in mano»

