Le parole in conferenza stampa del direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi su Tommaso Baldanzi, obiettivo del calciomercato Milan:

BALDANZI – «Per crescere deve imparare a gestire certe aspettative, questo vale per tutti, anche per me e per l’allenatore. Bisogna dargli il tempo di viverle. Sul modulo sono d’accordo con l’allenatore, deve imparare a fare più ruoli, perché anche ieri è vero che è partito esterno ma aveva la possibilità di accentrarsi. Tante squadre non giocano col trequartista, deve imparare, ma può fare anche la seconda punta per caratteristiche»

