Il Siviglia ha ufficializzato il ritorno di Sergio Ramos. Il difensore ex Real Madrid era rimasto svincolato dal PSG

Di seguito il comunicato del Siviglia su Sergio Ramos.

COMUNICATO – Il Sevilla FC e Sergio Ramos hanno raggiunto un accordo per il suo inserimento nella rosa. Questa operazione segna il ritorno del difensore centrale cresciuto nelle giovanili, che torna a casa quasi vent’anni dopo essere partito, a soli 19 anni, diretto al Real Madrid. Ramos, svincolato dal 30 giugno dopo essere passato dal Paris Saint-Germain, è arrivato lunedì mattina a Siviglia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo lega alla società per una stagione.

