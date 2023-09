I nerazzurri battono i toscani con un rotondo 4-0: gli attaccanti iniziano a fraseggiare molto bene ed a segnare molto.

L’Inter raggiunge il Milan in vetta alla classifica a 9 punti dopo 3 giornate ed altrettante vittorie: tra meno di 2 settimane c’è un derby già molto importante ma non decisivo. La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento ai due protagonisti della vittoria nerazzurra, Thuram e Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez

Il secondo ormai non stupisce più, grazie alla doppietta di ieri è nella top 10 dei bomber della storia interista. Il figlio d’arte si era messo in mostra positivamente in precedenza ma aveva anche occupato posizioni ben lontane dalla porta: ieri è stato sfatato anche questo tabù. 1 goal, 1 assist e almeno altre 2 limpide occasioni divorate: la rosea evidenzia anche anche che il derby sugli spalti è già iniziato visto che il coro per il francese è lo stesso che i rossoneri dedicavano a Kakà.

L’articolo Inter: con la Fiorentina la prima manifestazione della Thu-La, la marcia verso il derby è già iniziata proviene da Notizie Inter.

