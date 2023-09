Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, si è espresso così in merito al trasferimento di Benjamin Pavard all’Inter

Nel corso della conferenza stampa indetta in vista delle sfide contro Irlanda e Germania, il ct della Francia, Didier Deschamps, si è espresso anche sull’acquisto di Benjamin Pavard da parte dell’Inter.

LE PAROLE – «Al Bayern ha giocato in diversi ruoli. Considerando come gioca l’Inter, potrebbe giocare a destra. Spero che vada tutto bene per lui nelle prossime settimane. Sa cosa mi aspetto da lui».

