L’ex calciatore dell’Inter, Stephane Dalmat, sui propri social ha commentato il successo ottenuto dai nerazzurri contro la Fiorentina

Attraverso un video pubblicato sul proprio account Instagram, Stephane Dalmat ha analizzato la vittoria ottenuta dall’Inter contro la Fiorentina.

LE PAROLE – «Ieri ho visto una bellissima partita, con qualità e quattro gol. Mi ha fatto piacere soprattutto la partita di Marcus Thuram che ha segnato il primo gol; spero ne segnerà tanti altri. Con Lautaro Martinez è perfetto, può fare molto male agli avversari. Poi c’è tanta qualità di gioco, a centrocampo giocano bene. C’è un altro tipo di gioco perché abbiamo un altro tipo di giocatori, che hanno fantasia e vanno in 1-contro-1. E’ veramente un piacere. Bello vedere che mi scrivete facendomi notare che hanno fatto rivedere il mio gol di 22 anni fa contro la Fiorentina. Ero giovanissimo, è stato il mio primo gol con l’Inter ed ero molto emozionato. Spero che continuiamo così, siamo sulla buona strada con il derby che arriva fra poco. Per il momento è stato un buon avvio di stagione, migliore dell’anno scorso perché abbiamo una rosa più forte con in più un Benjamin Pavard, un Marko Arnautovic, un Alexis Sanchez che non è più quello del passato per l’età ma farà gol molto importanti. Bravissimi tutti, squadra e tifosi che hanno creato un ambiente straordinario. E complimenti alla società che ha lavorato molto bene per dare a Simone Inzaghi una rosa che può vincere lo Scudetto. In Champions League vedremo, andiamo di partita in partita e vedremo che farà la squadra».

L’articolo Dalmat: «Un piacere vedere giocare l’Inter, rosa più forte» proviene da Inter News 24.

