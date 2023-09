L’allenatore dell’Inter, al termine dell’incontro tra allenatori ed arbitri a Lissone, ha risposto così alla domanda sul derby col Milan

Intercettato dai giornalisti presenti all’uscita dell’incontro allenatori-arbitri tenutosi al Media Center della Lega Serie A di Lissone, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto così alle domande sul derby contro il Milan della prossima giornata di campionato.

LE PAROLE – «Oggi siamo venuti qui per questo incontro con Gianluca Rocchi, abbiamo parlato con gli arbitri ed è andata bene».

Alle domande sulla seconda stella e sul derby contro i rossoneri, il tecnico nerazzurro ha preferito non rispondere, salendo in auto per tornare a casa.

L'articolo Inzaghi: «Seconda stella e derby contro il Milan? Ecco cosa penso» proviene da Inter News 24.

