Massimo Orlando ha parlato dell’imminente sfida di campionato tra Inter e Lazio, in programma domenica 30 aprile alle 12.30

Con queste parole ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando delinea i contorni di quella che potrebbe essere Inter–Lazio, in programma domenica:

INTER LAZIO– «I nerazzurri pare si siano ritrovati in un momento fondamentale della stagione. L’obiettivo Coppa Italia è stato raggiunto ora bisogna prendere il quarto posto. Ma attenzione alla Lazio che è una squadra che ti può far giocar male: ha un’organizzazione tattica importante, l’Inter non deve andare in campo sottovalutando l’impegno e senza concentrazione rischia»

L'articolo Orlando: «Inter ritrovata, ma la Lazio sa farti giocar male» proviene da Inter News 24.

