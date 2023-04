Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina, che regalerà emozioni tutt’altro che banali

Come dichiara Fabrizio Biasin ai microfoni di Radio Firenze Viola, la finale di Coppa Italia di quest’anno tra Inter e Fiorentina ha un esito tutt’altro che scontato:

INTER FIORENTINA- Per qualcuno sarà una sfida sbilanciata, ma non lo è assolutamente, considerato che l’ultimo faccia a faccia è terminato con una vittoria di misura della Fiorentina, assai meritata. La squadra di Italiano in questo 2023 sta dimostrando di essere una squadra importante, con un’idea di calcio precisa e consolidata, quindi non sarà una finale con un risultato scontato

PARTITA– L’Inter deve evitare di giocare quelle partite che le hanno portato via tanti punti in campionato. Partite con tanto possesso palla ma con un ritmo basso andando a sbattere contro le difese avversarie; dovrebbe giocare una partita “europea”. Dall’altro lato, la Fiorentina deve temere i giocatori chiave dell’Inter che stanno tornando in forma, il che è paradossale considerato che siamo a fine stagione. La Fiorentina deve augurarsi che l’Inter esca dalla Champions

L’articolo Biasin: »La Fiorentina deve augurarsi che l’Inter esca dalla Champions» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG