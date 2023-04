Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione di mercato di Onana all’Inter, corteggiato da molti club

Dagli studi di Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio parla dell’Inter e della situazione di mercato di Onana, esplosa negli ultimi giorni. Menzione poi anche a Lukaku:

-INTER E ONANA- Bisogna dar merito all’Inter, quando ha preso Onana a zero. Che piaccia a Manchester United e Chelsea è vero, che l’Inter possa volere Kepa in cambio mi risulta di no, ma soprattutto credo che non bastino le cifre che sto leggendo. 40 milioni? No. Nel caso l’Inter sacrificherebbe Onana per cifre superiori ai 50 milioni, dai 50 in su, una sorta di messaggio ai naviganti. Nel caso il prescelto sarebbe Vicario. Lukaku? Dobbiamo aspettare. il giocatore vuole rimanere a milano, farà di tutto in queste partite che mancano per cercare di guadagnarsi un rinnovo del prestito

L’articolo Di Marzio: «Per Onana l’Inter vuole più di 40 milioni» proviene da Inter News 24.

