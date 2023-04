Massimo Orlando, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a “Piazza Affari” su TMW Radio per commentare Napoli Milan

«Il Milan prende tantissime certezze. Aveva bisogno di una partita del genere con i più forti che dimostrano tutti. Il Milan comunque ad inizio anno era molto forte è da dopo la Roma che si è perso. Secondo me, invece, per il Napoli il risultato fa male ma può aver dato la scossa che serviva in un campionato che era troppo facile. L’approccio con il Milan in Champions League sarà molto diverso da quello al Maradona»

