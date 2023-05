Orlando: «Milan Lazio? Ecco chi è la favorita secondo me». L’ex calciatore ha parlato dello scontro diretto per la Champions League

Intervistato in Maracanà per TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato dello scontro diretto tra Milan e Lazio.

Ecco le sue parole: «La Lazio ha un vantaggio importante, ma vedo che è entrata in un momento di difficoltà. Mercoledì hanno il Sassuolo che se decide di giocare diventa un cliente scomodissimo. Poi va a Milano col Milan, dovesse riuscire a superare questi esami, vedendo anche le ultime quattro, allora continuerei a darla come favorita. Ma allo stato attuale vedo una squadra in difficoltà che si sta facendo rosicchiare troppi punti di vantaggio»

