L’ex calciatore Massimo Orlando dubbioso sulla decisione dell’Inter non riscattare Raoul Bellanova dopo l’annata in prestito dal Cagliari

Intervenuto a TMW radio, l’ex calciatore Massimo Orlando si è espresso sulle mostre di mercato dell’Inter:

«Certo vendere Onana e Brozovic sono pezzi pesanti. Credo che sia più facile sostituire Brozovic, il ruolo del portiere è più delicato. Comunque mi pare si stiano muovendo bene. Bellanova Per me è forte. E mi sembra strano. Mette sempre la palla dentro, mi sembra assurdo che non ci riprovi. Non c’è più pazienza».

