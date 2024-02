Massimo Orlando, ex giocatore e oggi opinionista ha parlato a Rai Radio dicendo la sua sul Milan con un focus su Jovic

Le parole di Massimo Orlando, ex giocatore e oggi opinionista a Rai Radio sul Milan con un focus su Jovic:

LE PAROLE – «Ben venga l’exploit di Jovic. Per come era partito, io non me lo aspettavo. Però è sinonimo di intelligenza: è arrivato al Milan in punta di piedi, ha capito in quale realtà si stesse trovando e ha dimostrato sempre il suo valore, tutte le volte che è stato chiamato in causa. Certamente, ora come ora, merita di giocare»

