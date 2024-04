L’ex centrocampista Massimo Orlando pone l’accento sui problemi difensivi dei rossoneri.

MilanNews ha intervistato Massimo Orlando che ha sottolineato alcune criticità del Milan. “34 gol presi in campionato sono tanti, manca filtro a centrocampo. Reijnders e Loftus-Cheek sono bravissimi quando attaccano ma in fase difensiva qualcosa concedono. Si è visto di recente anche a Firenze dove nonostante una grande partita quando la Fiorentina attaccava i difensori andavano in difficoltà, questo perché non sono protetti dal centrocampo. Diciamo che questo Milan è sulla buona strada per essere grande a tutti i livelli ma gli mancano un paio di innesti. Uno di essi senz’altro in difesa. A centrocampo manca un Kessie”.

La forza del Milan

“Il Milan ha tante possibilità. Se l’anno scorso c’era la catena di sinistra e basta, quest’anno la squadra può sfruttare tutto il campo. La squadra sa far girare bene il palla che poi deve arrivare sugli esterni. Per il resto Loftus-Cheek e Pulisic sono bravi anche nei movimenti senza palla, cambiando posizione. Da centrocampo in su il Milan è davvero forte. Da rivedere, come già detto, la difesa”.

L’operato di Pioli

“Credo che abbia fatto un gran bel lavoro. Certo, sul discorso infortuni qualche responsabilità il suo staff se la deve prendere perché se il numero di giocatori fermi ai box è così alto qualche domanda te la devi fare. Ma per il resto per come lavora è evidente che sia molto bravo e preparato. E poi ha un grande rapporto con i giocatori, ha creato un gruppo importante”.

