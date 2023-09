Fernando Orsi, in esclusiva a Juventusnews24, ha parlato così della corsa Scudetto. Queste le sue dichiarazioni

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Fernando Orsi ha parlato così della corsa Scudetto.

Questa Juve, senza coppe, può lottare fino alla fine per lo Scudetto? Qual è la sua favorita

«Allegri ha detto che l’importante è entrare tra le prime quattro, poi quello che viene in più è tutto di guadagnato. Se devo basarmi sulle tre partite di campionato dico che l’Inter è quella che ha qualcosa in più, il Milan dietro e poi dopo le altre che hanno avuto dei passi falsi. Però è presto per fare delle griglie, l’anno scorso nessuno aveva messo Napoli primo e Lazio seconda. Quest’anno mi sembra che l’Inter abbia qualcosa in più delle altre».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JUVENTUSNEWS24 A ORSI

The post Orsi avvisa la Juve: «Scudetto? Una squadra ha qualcosa in più delle altre» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG