Orsi: «Il Milan mi incuriosisce per questo motivo!». Le parole dell’ex portiere sul derby di Milano, in programma dopo la sosta

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l’ex portiere Fernando Orsi ha parlato del derby tra Inter Milan, partita in programma sabato 16 settembre.

Ecco le sue parole: «Non so chi sia favorito, tutte e due stanno bene . Sono convinto che questa partita venga nel momento giusto di esaltazione di forma e psicologica delle due squadre, sono convinto vedremo una partita di alto livello. Mi incuriosisce il Milan, mentre l’Inter è già conosciuta, per la velocità in cui Pioli è riuscito a far entrare i suoi giocatori negli schemi del nuovo assetto tattico»

