Sono queste le parole di Fernando Orsi, l’ex vice tecnico dell’Inter parla così a TMW dei nerazzurri dopo la Champions League.

Ecco cosa dice l’ex vice allenatore dei nerazzurri, Fernando Orsi, parla così dell’Inter a TMW dopo la sfida di Champions League: “Non bisogna mai stare tranquilli contro squadre abituate a certe partite come il Porto. Parliamo di una squadra esperta, ma l’Inter l’ho vista quadrata, centrata, con Inzaghi che ha fatto i cambi giusti al momento opportuno.“

Conclude così: “L’allenatore l’ha preparata e gestita bene, in gare da dentro o fuori è bravo. Dal Porto mi aspettavo di più, il risultato sta stretto all’Inter e non rispecchia l’andamento del match, ma permette di andare in Portogallo a giocare contro una squadra che di solito fa della ripartenza la sua arma migliore e che dovrà impostare la gara.”

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG