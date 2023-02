Sono queste le parole a Sky Sport di Alessandro Bonan, ecco cosa dice il giornalista sull’Inter dopo la sfida contro il Porto.

Ecco le parole del giornalista Alessandro Bonan, che parla così a Sky Sport dell’Inter: “Quelle scene devono finire, fossi nella società interverrei. Situazioni simili si possono verificare, ma non parliamo di un campionato amatoriale: sono professionisti sotto gli occhi di molte telecamere. L’Inter ieri è stata incastrata nel primo tempo, poi ha avuto la forza di riprendersi grazie a due uomini: uno è Lukaku, che accende la speranza, entra e illumina la scena, l’altro è Brozovic, il cui ingresso ha cambiato la squadra. Non mi spiego come sia potuto entrare solo al 73′.“

Sempre a Sky Sport, Fabio Capello esprime la sua opinione: “L’Inter ha bisogno di questo Lukaku, penso che Dzeko in questo momento possa accomodarsi in panchina. Il bosniaco ha giocato tanto, ha bisogno di recuperare le forze. Avere tre titolari in avanti può permettere a Inzaghi anche di far riposare Lautaro. Non ha sbagliato una mossa, tutte le sostituzioni sono state perfette. Brozovic dentro, Calhanoglu spostato in avanti. Il gol è nato dalla parte di Barella, che non crossa ma mette la palla. Una bella Inter“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG