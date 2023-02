A Sky Sport, il dirigente della Juventus, Gianluca Pessotto commenta il sorteggio per gli ottavi di Europa League.

Parla così, Gianluca Pessotto dirigente della Juventus a Sky Sport per il commento sull’Europa League: “Sfida inedita col Friburgo? Sarà una bella sfida, contro una squadra forte e che sta facendo bene in campionato. È una squadra che arriva a questo turno da imbattuta, ha vinto lo stesso girone nel quale c’era anche il Nantes. Di María? È un giocatore importante, sul quale abbiamo puntato molto sin dall’inizio della stagione insieme a Pogba e Chiesa. Ieri ha fatto una prestazione super, ha trascinato la squadra“.

Conclude parlando dei giovani: “Giovane che potremmo vedere in futuro in Prima Squadra? Sul lavoro fatto sui giovani siamo molto contenti, finalmente ne stiamo raccogliendo i frutti. Oggi in Prima Squadra abbiamo quattro ragazzi che hanno dimostrato di reggere il peso della Juventus e di poter fare bene anche in un momento complicato. Secondo me c’è qualche ragazzo che ha talento, Yildiz oggi è un calciatore dell’U19 ma in NextGen ci sono altri ragazzi che meritano. Speriamo qualcuno di loro possa mettersi in mostra, Huijsen su tutti. Innanzitutto pensiamo alla Coppa Italia Serie C, portarla a casa sarebbe importante“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG