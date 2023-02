Sono queste le parole a JTV di Leonardo Bonucci, il centrale difensivo della Juventus parla dei suoi obiettivi.

Ecco le parole di Leonardo Bonucci, il difensore centrale della Juventus parla così a JTV del suo momento: “Non ero mai stato per così tanto tempo lontano dal campo di gioco. Ci è voluto un bel po’ per recuperare dal problema al tendine dell’adduttore. Per me rimanere fuori è sempre motivo di sofferenza, ora mi sto allenando con continuità, sto facendo il necessario per tornare in condizione.“

Conclude così il centrale della nazionale: “Spero di essere a disposizione e di giocare qualche gara per raggiungere le 500 presenze con la Juventus, dopo aver centrato stasera la 100esima in Europa con la maglia bianconera. Di María? Giocare con certi campioni è sempre più facile. Ángel è di un livello superiore. È una fortuna che abbia scelto la Juve, ce lo teniamo stretto, sperando che queste grandi serate si ripetano ancora“.

