Osimhen dopo Juve Napoli: «Avete aspettato tanto, tocca a voi». Il messaggio del bomber ai tifosi verso lo scudetto

Osimhen non ha lasciato una grossa traccia nella vittoria del Napoli contro la Juve allo Stadium per 0-1, ma anche lui, come tutta la squadra, si gode il successo che proietta sempre di più la squadra di Spalletti verso il terzo scudetto.

Dear Neapolitans,You Have Waited Long Enough!Now It’s Your Turn!!! pic.twitter.com/sOtWHVi57G — Victor Osimhen (@victorosimhen9) April 24, 2023

Il bomber nigeriano, via Twitter, ha scritto un messaggio ai suoi tifosi.

OSIMHEN SCRIVE AI TIFOSI – «Cari napoletani, Avete aspettato abbastanza! Adesso tocca a voi!!!».

The post Osimhen dopo Juve Napoli: «Avete aspettato tanto, tocca a voi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG