Allegri vuole il 2° posto: «Può trasformare la stagione». Rivelazione sull’allenatore della Juve e la lotta in campionato

Allegri vuole il secondo posto in campionato per diverse motivazioni. Uno è la Juve ha bisogno di fare più punti possibile per stare in una buona posizione nel caso di penalizzazioni.

Poi, come spiegato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, c’è la volontà da parte di Allegri di trasformare la stagione complicata in vincente, considerando anche le due semifinali di coppa da giocare, dopo aver gestito momenti di difficoltà che hanno influenzato lo spogliatoio.

The post Allegri vuole il 2° posto: «Può trasformare la stagione». Rivelazione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG