Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni sul campionato, soffermandosi sull’impatto di giocatori come Leao e Lautaro

Ai microfoni di TV Play, Victor Osimhen non riesce ad esprimere l’ammirazione che prova nei confronti di Leao e Lautaro, baluardi rispettivamente di Milan e Inter.

LE PAROLE- «Sono dei top talenti, dei giocatori incredibili. Leao lasciò il Lille quando io arrivai in Francia e mi inviò un messaggio per congratularsi con me e motivarmi. Abbiamo un bel rapporto. Difficile trovare le parole per descrivere la leadership che sa trasmettere Lautaro Martinez: è fortissimo ed averlo in Serie A è un bene»

