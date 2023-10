L’esperto di finanza calcistica Marco Bellinazzo si è espresso sull’Inter e la situazione finanziaria del club: ecco le dichiarazioni

Nell’intervista concessa a NewsSuperScommesse.it, Marco Bellinazzo si concentra sull’Inter e sulla situazione finanziaria precaria in cui versa la società.

INTER- «L’Inter dovrà restituire entro maggio del 2024 una cifra enorme ad Oaktree, altrimenti l’impresa di gestione patrimoniale con sede in California prenderà il possesso della stessa società nerazzurra.

Tale nodo va sciolto il prima possibile, va rifinanziato il debito attuale che scade, appunto, a maggio. Ci sono ancora 4 mesi davanti (che lasciano aperto il tutto a scenari anche completamente diversi) prima di marzo, mese in cui già una strategia dovrà essere pronta.

Il mercato dei tassi d’interesse, purtroppo per l’Inter, non aiuta in questo periodo, ma la volontà del governo cinese di non perder un asset così importante potrebbe, tuttavia, fare la differenza»

L’articolo Bellinazzo avvisa l’Inter: «Deve sciogliere il nodo Oaktree, altrimenti…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG