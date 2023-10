Il trequartista del Salisburgo Maurits Kjaergaard ha molti rimpianti dopo il match di Champions League perso con l’Inter: le parole

Ai microfoni di Krone, uno sconsolato Maurits Kjaergaard commenta così la partita di Champions League persa dal suo Salisburgo contro l’Inter.

LE PAROLE- «Penso che abbiamo fatto molto bene, la nostra prestazione è stata ottima. Avremmo potuto segnare più gol, ma non l’abbiamo fatto. In Champions League devi fare gol, è molto importante. Abbiamo avuto tre o quattro grandi occasioni, dovevamo concretizzarne una o due. È molto deludente. Per me è stata una delle migliori partite dell’anno. Dobbiamo giocare così in campionato e poi vinceremo»

L’articolo Kjaergaard dopo Inter-Salisburgo: «Avremmo dovuto giocare così» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG