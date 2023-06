L’Inter spinge per l’acquisto di Otavio, tra il procuratore presente in Italia e una società nerazzurra che vuole piazzare il colpo

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, l’Inter sarebbe vicina a comprare il centrocampista del Porto classe 1995 Otavio: talento e soprattutto esperienza anche in ottica Europa.

Attualmente addirittura il procuratore del giocatore sarebbe già in Italia per provare a parlare con la società nerazzurra in ottica di trattative. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Otavio Inter, pressing nerazzurro. Il procuratore è già a Milano proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG