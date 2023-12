Milan attualmente in pole per Ouedraogo dello Schalke 04: Furlani pronto a chiudere per il talento classe 2006 beffando l’Inter

Come riferito da Alfredo Pedullà, il Milan è attualmente in pole per Ouedraogo dello Schalke 04, beffando praticamente i nerazzurri che nel frattempo volevano far loro il talento classe 2006.

Nonostante l’interesse dell’Inter e delle principali big europee, Furlani e Moncada sono da un mese ad un passo dal ragazzo e ora sono pronti a chiudere per regalarsi un grande talento in estate.

L’articolo Ouedraogo, beffata l’Inter. Il talento è del Milan proviene da Inter News 24.

