Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ouedraogo. Per il centrocampista è corsa a tre ma il giocatore ha le idee chiare

come riportato da Sky Sport DE ci sono in corsa oltre i rossoneri anche Juventus e Inter, tuttavia il 17enne non vuole lasciare lo Schalke in inverno, rimanendo almeno fino all’estate per raggiungere i suoi obiettivi con la squadra.

