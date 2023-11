Mikel Oyarzabal ha rimediato un infortunio con la Spagna: a rischio la sua presenza per Inter Real Sociedad? Le ultime

Guai in vista per la Real Sociedad dopo l’infortunio rimediato da Mikel Oyarzabal con la Spagna. L’attaccante venerdì ha dovuto lasciare il ritiro della propria nazionale a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro. A rischio la sua presenza contro l’Inter in Champions League? A parlare dei possibili tempi di recupero del calciato è AS.

Secondo il quotidiano spagnolo l’infortunio non dovrebbe essere troppo grave: molto probabilmente salterà le prossime 4 partite contro Siviglia, Osasuna, Salisburgo e Andratx. Il calciatore dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Villareal: ci sarà anche per la sfida a San Siro contro i nerazzurri.

